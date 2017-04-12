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نقيب الزبالين: رفع أسعار «جمع القمامة» بشأن المخلفات الصلبة
شحاتة المقدس - نقيب الزبالين

نقيب الزبالين: رفع أسعار «جمع القمامة» بشأن المخلفات الصلبة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:10 م

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين: إن رفع اسعار جمع القمامة إلي 30 جنيه يخص المناطق التي تحتوي على أكشاك لشراء المخلفات الصلبة، مشيراً إلى أن وجود دراسة تفيد أن تكلفة خدمة الوحدة السكنية في مصر 50 جنيها ولكن الزبالين كانوا موافقين على 5 جنيهات في ظل استفادتهم من المخلفات الصلبة والتي لم تعد متوافرة بعد تواجد الاكشاك.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الأبعاء، أنه مع ارتفاع الأسعار في كل المجالات بالدولة ورفض الزبالين الاضراب عن العمل تم الاتفاق على سعر 30 جنيها لخدمة هذه المناطق حتى يمكنهم الحصول على قوتهم، موضحا أن الدولة عليها وضع الزبالين في الاعتبار، خاصة مع عدم حصولهم على رواتب او معاشات يمكنهم تسيير أحوال يومهم بواسطتها.

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