قريبا.. كريم تقدم تقنية "بصمة الوجه"الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:05 م
في خطوة جديدة تهدف لتوفير خدمة أكثر أماناً لعملائها، أعلنت كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن اعتماد تقنية “بصمة الوجه” ضمن المزايا التقنية التي ستقدمها، واضعةً بذلك معايير جديدة لسلامة الركاب.
يسمح نظام تحديد الهوية باستخدام تقنية القياسات الحيوية، الذي تقدمه شركة ديجيتال باريرز الشركة الرائدة عالمياً في تقديم الحلول الأمنية الذكية، لشركة كريم بالتأكد من هوية الكابتن بشكل فوري، لنتجنب بذلك الخطورة التي قد تسببها عمليات الاحتيال أو انتحال ملكية السيارة. وتضمن هذه التقنية التحقق التام من هوية كل كابتن وملكية السيارة التي يعمل بها، بما يوفر للعملاء الطمأنينة وراحة البال لأنهم في أيدٍ أمينة، ويمنحهم الثقة في هوية الكباتن على مدار الساعة.
وقال ماجنوس أولسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: “عندما يعتمد العملاء في تنقلاتهم على خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق الذكي، فهذا يعني بأنهم يضعون ثقتهم بمقدم الخدمة الذي اختاروه. وانطلاقاً من جهودنا الرامية إلى تسهيل حياة الناس في الدول التي نعمل بها في المنطقة، فإن توفير تجربة انتقال آمنة يكمن في صميم عملنا، وستعمل هذه التقنية على تعزيز ثقة عملائنا بنا”.
وأضاف: “تساعدنا تقنية القياسات الحيوية على تعزيز علاقتنا مع عملائنا من خلال طمأنتهم بإمكانية التحقق من هوية كل سائق في جميع الأوقات من خلال تقنية متطورة. كما تتيح هذه التقنية خاصية جديدة لإجراءات متابعة الكابتن، الأمر الذي يؤكد بأنّ من يمتلك سجلاً موثوقاً للخدمة الآمنة فقط هو كابتن مرحب به ليكون أحد أفراد عائلة كريم”.
كما ستبرهن تقنية “بصمة الوجه” على كونها ميزة إضافية في العديد من الدول مثل مصر، حيث يعتمد العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار على خدمة كريم كوسيلة آمنة للتنقل. وفي حين أن تجربة حجز سيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي وواجهة المستخدم ستبقى بدون تغيير، فإن خطوة الأمان الإضافية المتصلة مع شبكة كريم الخاصة ستتحقق من تفاصيل الكابتن عند كل حجز.
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