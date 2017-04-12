أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي التخطيط والأوقاف لتوفير الامكانيات المطلوبة لتجديد وتجهيز المساجد بكافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم /الأربعاء/ بحضور كل من رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، ووكيل وزارة الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، وممثل عن وزارة التخطيط، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الشعيني بشأن أهمية وجود خطط دائمة لتجديد وتجهيز المساجد بكل محافظات الجمهورية.

وطالب أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بإدراج متطلبات المساجد بخطة وزارة الأوقاف حتى تصبح المساجد على الصورة المطلوبة من حيث التجديد والتجهيز.