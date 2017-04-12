"إسكان النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "تنظيم نشاط التطوير العقاري"الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:04 م
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد بشأن “تنظيم نشاط التطوير العقاري”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم /الأربعاء/ برئاسة النائب علاء والى، وحضور نائب وزير الإسكان، وممثلى شعبة نشاط التطوير العقاري ورئيس صندوق التمويل العقاري.
وقال والي إن مشروع القانون يعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها فى كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص فى العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال بالعقد.
وتطرق أعضاء اللجنة لفكرة المشروع التى تأسس عليها والأهداف المرجوة منه فى ضوء النشاط العقاري الحالي وسلبياته ومشكلاته، حيث دارت العديد من الآراء حول نطاق سريان هذا المشروع بقانون للوصول إلى أفضل صياغة يمكن من خلالها تطبيقه بالصورة التى تحقق الواقع العملى.
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