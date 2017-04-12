الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: نسعي لفتح 3 مكاتب بالإسماعلية والدلتا وأسوان نهاية 2017الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:04 م
كشف محمود البسيونى المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن سعى الاتحاد إلى فتح ثلاثة مكاتب تابعة له فى الإسماعيلية والدلتا وأسوان نهاية العام الجاري، وذلك في إطار تشجيع المستثمرين بهذه المناطق وتقديم كافة الخدمات لهم.
وقال البسيوني - فى تصريح اليوم /الأربعاء/ - “إن الاتحاد لديه مكتبين تابعيبن له بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، للتيسر على أصحاب المصانع والشركات هناك”.
ونوه بأن الاتحاد يسعى حاليا إلى تطوير وتنمية الشركات والمصانع، وذلك عن طريق تسهيل كافة العقبات التى تواجهم بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية التى تولى اهتماما خاصا بالصعيد، فضلا عن تشجيع الاستثمار فى العديد من المناطق هناك بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال وتعزير فرص للصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات التى تعتبر قاطرة النمو فى هذه المرحلة.
ومن ناحية أخري، أكد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الحكومة بصفة عامة واتحاد الصناعات بصفة خاصة يسعى إلى الاهتمام بالنهوض بالتعليم الفنى، الذى يقود القطاع الصناعى إلى النمو والازدهار، بجانب الاهتمام بالسياسات الزراعية فى استنباط السلالات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى الزراعة وربطها باحتياجات القطاع الصناعى والتجارى، مما يساعد على ازدهار الصناعة وزيادة التصدير.
وأشار إلي أن الاهتمام بالقطاع الزراعى له أهمية بالغة، خاصة وأن الصادرات الزراعية بلغت 26% من إجمالى صادرات البلاد.
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