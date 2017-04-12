ارتفعت تكلفة حج الأقباط إلى القدس بنسبة 100% في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي؛ نتيجة زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد قرار المركزي بتعويم الجنيه .

قال وجيه رزق الله ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة إيسترا باص للسياحة، إن أسعار الحج المسيحى لم تتغير هذا العام، مقارنة بها فى العام الماضي. لكن ما تغير هو ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أن الرحلة كانت تتراوح تكلفتها بين 12 و13 ألف جنيه فى العام الماضي، فى حين تتراوح بين 20 و22 ألف جنيه حالياً؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد التعويم.

أضاف أن ارتفاع الأسعار خفض الأعداد بنسبة لا تقل عن 25%، إذ إن الحالة الاقتصادية للمواطنين تحول دون قدرتهم على توفير الأموال اللازمة للسفر.

ويبدأ موسم الحج المسيحي اليوم ، وتتسابق الشركات حالياً فى الإعلان عن برامجها للحصول على أكبر عدد من الحجاج.

قال «ميخائيل»، إن شركته تجمع جوازات السفر ممن تنطبق عليهم الشروط وتقدمها للجهات الأمنية للحصول على الموافقات، ثم بعد ذلك تحصل على موافقات الكنيسة عليهم وتنظم الرحلات بعد ذلك إلى القدس .

وأضاف: «لدواعٍ أمنية تم وقف السفر براً، والتعامل إما مع شركة إير سيناء التابعة لمصر للطيران، أو الخطوط الملكية الأردنية. ويفضل المسافرون التعامل مع شركة مصر للطيران لأن الرحلة تتم مباشرة إلى القدس، عكس من الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إذ يسافر الحجاج إلى الأردن ومنها إلى القدس، وهو ما يكون مرهقاً بالنسبة لهم».

وأوضح أن «إير سيناء»، تحتكر الموسم، وتنقل 95% من الأعداد وترفع أسعار التذاكر بشكل كبير، رغم أن الرحلة لا تزيد مدتها على ساعة فقط.. فكانت قيمتها 5163 جنيهاً خلال العام الماضى، ثم أعلنت أنها ستكون 10 آلاف جنيه العام الحالى.

قال «ميخائيل»، إن «إير سيناء» تغير أسعار التذاكر يومياً وقت عودة الحجاج.. فكل يوم من أيام الأسبوع يكون له سعر مختلف، ولا يوجد سعر موحد أمام الحجاج.