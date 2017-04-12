أعربت فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة التشيك بالقاهرة عن سعادتها بارتفاع مبيعات البرامج السياحية لمصر في التشيك في الفترة الأخيرة وذلك بفضل الترويج الجيد لها والتكلفة المنخفضة .

وقالت سفيرة التشيك، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاربعاء ، إن بلادها لم تلغ أية رحلات إلي مدينة شرم الشيخ ولم توص مواطنيها من عدم السفر إليها أو أي من المنتجعات السياحية في مصر ، منوهة بأن السائحين التشيك دائما ما يأتون لقضاء إجازاتهم علي الشواطئ في الصيف ولهذا السبب بدأنا في تسيير رحلات شارتر الآن.

وأكدت استمرار الرحلات إلي مدينتي الغردقة ومرسي علم ، مشيرة إلى أن التشيك تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث عدد السائحين القادمين إلى مصر، حيث بلغ عدد السياح 120 ألف فى 2016 مقارنة بنحو 200 ألف سائح عام 2015.

وأوضحت سفيرة التشيك أنه سيتم تسيير4 رحلات جوية إلي شرم الشيخ، بالإضافة إلي الرحلات المعتادة إلي الغردقة ومرسي علم ، مؤكدة أن السائحين التشيك سيقضون وقتا طيبا في مصر.