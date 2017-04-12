شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى - إحدى الشركات الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة - وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

ويهدف البروتوكول إلى المساهمة فى المشروع القومى لنقل مدابغ مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة إلى منطقة الروبيكى .

وأكد العصار أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لاستغلال الإمكانيات الفنية والبشرية لشركات الإنتاج الحربي فى دعم المشروعات القومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الهامة التى تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة لتطويرالمدابغ وصناعة الجلود فى مصر لما لها من قيمة اقتصادية هائلة وسط بيئة صحية ونظيفة .

وأوضح العصار أن الوزارة تسعى إلى استغلال الإمكانيات التكنولوجية لشركة حلوان للآلات والمعدات التى تمكنها من تصنيع معدات الدباغة وبرميل دباغة الجلود بأنواعة وفقا لما يتطلبه المشروع .

ومن جانبه، أكد قابيل على أن هذا المشروع يعد ضمن خطة الوزارة فى مجال تنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود فى مصر، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو الارتقاء بصناعة الجلود للوصول للمستويات العالمية من خلال تطوير التصنيع المحلى والتصدير للخارج .

وأوضح قابيل أن شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى ستقوم بإنشاء مركز صيانة مستوفى البنية الأساسية من (مياه،صرف، مصادر الطاقة) بمنطقة الروبيكى وتوفير مكان مناسب لتركيب البرميل المنفذ من قبل الإنتاج الحربي .

وأعرب الوزيران عن أهمية التعاون فى هذا المشروع الذى يعد نموذجا لاستغلال فائض إمكانياتنا المتاحة فى مصر والاعتماد على التصنيع المحلى للنهوض بالصناعة الوطنية وتوفير فرص التصدير للخارج لتحسين الاقتصاد القومى للبلاد .