على عكس الرجال، فالنساء في كثير من الأحيان لا يشعرن بالشهوة الجنسية بصورة دائمة وإذا حدثت المقارنة بالرجال كما هي القاعدة، تعتبر المرأة كائن غير طبيعي، مما أدى إلى تشخيص” الاضطراب الجنسي ” في نحو ثلث السيدات وهذا الإضطراب قد يؤدي إلى معاناة كل من المرأة وزوجها.

وفي كثير من الأحيان فقد يؤدي إلى الانفصال أو الطلاق.

وقد يحدث ما يسمى للبرود الجنسي لدى النساء كنتيجة لجفاف المهبل وبصفة خاصة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث حيث تتعرض السيدات للعديد من التغيرات الهرمونية، مما يؤثر أيضا على حالتهن النفسية.

وهناك أيضا إمكانية البرود الجنسي عند النساء بعد خضوعها لنوع من سوء المعاملة أو الصدمة.

واليك 5 طرق قد تكون فعالة فى اثارة زوجتك وجعلها تستجيب سريعا للتفاعل الجنسي معك :

- خريطة جسدها

مداعبة الموضع الصحيح في جسدها، اى ان تعرف “خريطة” ومواضع إثارتها الحسية ، فكل امرأة لديها مكان مثير قد تقوله لك، وقد تسر به لنفسها فقط، ويجب عليك حينها أن تعلم ذلك المكان جيدا، وتقوم بإثارته.

- الاستثارة السريعة

وهي عملية مداعبة سريعة وسهلة للمرأة التي يمكن أن تستثار باقل جملة أو فعل، وهي عبارة عن مجاملة رقيقة بها إيحاءات جنسية مثل أحب كذا، (أحد المواضع الساخنة) وهكذا.

- وضع بعض الروائح المثيرة لها

وهي أمور مهمة جدا للمرأة من الناحية الجنسية والتي تعشق العطور كثيرا، وتثير شغفها كثيرا، على أن تكون الرائحة نفاذة بحيث تصل إلى المرأة دون خلع ملابسك!

- لا تتعجل وتروى!

- لا تتعجل في إثارة المرأة وأحصل على وقتك كاملا، فالمداعبة للمرأة أهم من العلاقة ذاتها، فلا تقم بذلك مثلا قبل العمل مباشرة ويجب أن تكون في ليلة جيدة وبساعات طويلة.

- أماكن مبتكرة

- مداعبتها في أماكن غير متوقعة مثل المطبخ أو الحمام أو في مناسبة اجتماعية مملة، أو في مكان لا تتوقعه بخلاف غرفة النوم.