قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار محمد سليم، حبس ضابط شرطة سابق و3 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج الهيروين فى منطقة السيدة، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى، لفحص وإعداد تقرير فنى، وخاطبت النيابة وزارة الداخلية للاستعلام عن سبب تقاعد الضابط وتاريخه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على تشكيل عصابى يتزعمه رئيس مباحث سابق، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالهيروين فى منطقة السيدة زينب.

وردت معلومات لضابط إدارة مكافحة المخدرات عن قيام كلا من “أ. م” ضابط سابق، بالاشتراك مع “ع. ز”، و”و. ه”، و”ك . خ”، فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج جوهر الهيروين على الشباب فى منطقة السيدة زينب، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة مكافحة المخدرات لفحص المعلومات.

وتبين صحة المعلومات، وتم إعداد كمين لضبط المتهمين أثناء ترويجهم للمواد المخدرة، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم كمية من جوهر الهيروين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.