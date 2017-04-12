حبس ضابط شرطة بتهمة «ترويج الهيروين» 4 أيامالأربعاء، 12 ابريل 2017 01:53 م
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، برئاسة المستشار محمد سليم، حبس ضابط شرطة سابق و3 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا لترويج الهيروين فى منطقة السيدة، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى، لفحص وإعداد تقرير فنى، وخاطبت النيابة وزارة الداخلية للاستعلام عن سبب تقاعد الضابط وتاريخه.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على تشكيل عصابى يتزعمه رئيس مباحث سابق، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالهيروين فى منطقة السيدة زينب.
وردت معلومات لضابط إدارة مكافحة المخدرات عن قيام كلا من “أ. م” ضابط سابق، بالاشتراك مع “ع. ز”، و”و. ه”، و”ك . خ”، فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج جوهر الهيروين على الشباب فى منطقة السيدة زينب، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة مكافحة المخدرات لفحص المعلومات.
وتبين صحة المعلومات، وتم إعداد كمين لضبط المتهمين أثناء ترويجهم للمواد المخدرة، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم كمية من جوهر الهيروين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
-
اليمن: مقتل 9 عناصر حوثية في اشتباكات بصنعاء
أعلن مصدر يمني اليوم الأربعاء أن القوات الحكومية قتلت 9 من المليشيات الحوثية المتمردة وحلفائهم في اشتباكات اندلعت بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء . وأفاد المصدر - ...Wed, 12 Apr 2017 10:05:21 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
4 شروط لإعادة قيد «طلاب الثانوية» المفصولين
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة قيد طلاب الثانوية العامة الذين تم فصلهم بسبب تخطي نسبة الغياب القانونية ولم يستطيعوا إعادة ...Wed, 12 Apr 2017 09:22:33 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
"المجتمعات العمرانية" تُجدد تحذير التجارة بالأراضي المخصصة لمدينة العبور الجديدة
صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة تحذر المواطنين مجدداً من التعامل مع بعض الشركات ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
"الأرصاد" : طقس مائل للحرارة على أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض ...Wed, 12 Apr 2017 06:15:14 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT