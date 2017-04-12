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عضو بـ«تنظيم الإعلام»: لا حياد في قضايا الوطن
الدكتور هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الدكتور هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

عضو بـ«تنظيم الإعلام»: لا حياد في قضايا الوطن

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:03 م
محيط - خالد الريس

أكدت الدكتور هدى زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن “المجلس يحرص على استعادة الإعلام لدوره الفاعل الثقافي والتنويري والتربوي وإعطاء الميكروفون للمؤهلين فكريا وثقافيا ووطنيا واستعادة عين وأذن المشاهد وحقه المشروع في الرقي الثقافي والفكري والفني”.
وأعلنت هدى زكريا من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأربعاء، أن التلفزيون في مصر ظهر في مصر قبل ظهوره في إسرائيل عام 1960 ، مشيرة إلى أن مصر كانت رائدة إعلامية وحريصة على لعب دور الفاعل الثقافي في الوطن العربي وله تراث مشرف.
وقالت : “لا تناقض بين حرية الرأي والتعبير وأداء الدور الوطني”، مضيفة “لا حياد تجاه قضايا الوطن”.

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