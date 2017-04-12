بقيمة 100 مليون جنيه
الصندوق الاجتماعي والبنك الزراعي يوقعان عقدا لتمويل المشروعات الصغيرةالأربعاء، 12 ابريل 2017 02:04 م
وقع كل من نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عقد تنمية المشروعات الزراعية والحيوانية ونظم الرى الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بقيمة 100 مليون جنيه مصري ، وذلك بحضور ممثلي البنك الدولي .
وهذا العقد ممول تحت مظلة اتفاقية البنك الدولي المبرمة مع الصندوق منذ عام 2014 وتبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار أمريكى بتمويل من اتفاقية البنك الدولي والتي تأتى استمرارا للتعاون الدائم والدعم المستمر من خلال وزارة التعاون الدولى في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
ويهدف العقد الى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة ورأس المال العامل وكذلك المساهمة في التجهيزات اللازمة للمشروعات العاملة بالقطاع الزراعي وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما وكذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الري المعتمدة من قِبَل الدولة.
وقالت نيفين جامع إن الصندوق الاجتماعي للتنمية حريص على تنويع مجالات الأنشطة التي يقوم بتمويلها للمشروعات الصغيرة ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم من خلال هذا العقد تنفيذ حوالى 854 قرضا لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة بجميع المحافظات مما يتيح توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة المستهدفة والعاملين بها.
وأكدت أهمية التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة في المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية، مشيرة إلى أن قيمة العقود التمويلية التي أبرمت بين الطرفين منذ انشاء الصندوق في عام 1992 وحتى الآن بلغت حوالي 2.46 مليار جنيه حيث تم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 120 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة، ويشمل ذلك آخر عقدين تم إبرامهما مع البنك في شهري يونيو 2016 وديسمبر 2016 على التوالي واللذين تمكن البنك من تنفيذهما بالكامل في زمن قياسي.
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من جانبه ، قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن توقيع العقد يؤكد أن البنك الزراعي شريك رئيسي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات الزراعية والحيوانية وغيرها.
وأكد أن البنك قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير في تحقيق الشمول المالي للمناطق الريفية والزراعية في جميع محافظات الجمهورية خاصة وإن توقيع هذا العقد يتواكب مع قرب يوم الشمول المالي العربي الموافق 27/4/2017.
وأضاف أن البنك سوف يشهد في المرحلة القادمة مزيدا من التطوير ومزيدا من التعاون مع الصندوق في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الريفية والزراعية خاصة بعد دخول البنك تحت إشراف البنك المركزي المصري.
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