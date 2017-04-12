صندوق التنمية الثقافية يفوز بالجائزة الكبري في بينالي كاناجاوا باليابانالأربعاء، 12 ابريل 2017 02:04 م
فازت الطفلة نوران محمود طه ” 13 عاما”، بالجائزة الكبري في معرض بينالي كاناجوا الـ19 لفنون الأطفال، والذي يقام باليابان، والذي تقدمت له من خلال مركز إبداع الطفل ببيت العيني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، وكان العمل الذي تقدمت به يحمل اسم ” العصر القديم”.
وقد حصلت نوران علي الجائزة الكبري في مسابقة البينالي، والتي تقدم لها 24872 متسابق، من 87 دولة، وسيتم عرض الأعمال الفائزة في الفترة من 2 يوليو وحتي 30 أغسطس 2017 في يوكوهاما، ومن المقرر أن يتم عمل جولة للأعمال الفائزة في 14 موقع بمقاطعة كاناجوا من سبتمبر وحتي مارس 2018.
يهدف بينالي كانجاوا لفنون الطفل إلى تعزيز التبادل الدولي والعالمي من خلال رسومات الأطفال.
وكانت نوران محمود طه قد تقدمت لمسابقة البينالي ضمن 35 متسابق ومتسابقة مصرية من مراكز إبداع قطاع صندوق التنمية الثقافية هي مركز أبداع الطفل ببيت العيني، مركز إبداع طلعت حرب الثقافي، بيت المعمار المصري.
-
اليمن: مقتل 9 عناصر حوثية في اشتباكات بصنعاء
أعلن مصدر يمني اليوم الأربعاء أن القوات الحكومية قتلت 9 من المليشيات الحوثية المتمردة وحلفائهم في اشتباكات اندلعت بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء . وأفاد المصدر - ...Wed, 12 Apr 2017 10:05:21 GMT
-
"حماس" تتهم أبو مازن بالعمل على فصل غزة عن الضفة
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والحكومة، بالعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال حازم قاسم، المتحدث ...Wed, 12 Apr 2017 10:27:50 GMT
-
4 شروط لإعادة قيد «طلاب الثانوية» المفصولين
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة قيد طلاب الثانوية العامة الذين تم فصلهم بسبب تخطي نسبة الغياب القانونية ولم يستطيعوا إعادة ...Wed, 12 Apr 2017 09:22:33 GMT
-
أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، سجَّل اسمه، الأربعاء 12 أبريل/نيسان2017، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار. ويعتبر ترشح ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
"المجتمعات العمرانية" تُجدد تحذير التجارة بالأراضي المخصصة لمدينة العبور الجديدة
صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة تحذر المواطنين مجدداً من التعامل مع بعض الشركات ...Wed, 12 Apr 2017 08:59:18 GMT
-
التخطيط: 245 خدمة متاحة على بوابة الحكومة
رصد تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري مؤشرات الاصلاح الإداري التي تم انجازها حتى مارس 2017 في إطار متابعة الدكتورة هالة السعيد للمشروعات التي تقوم بها ...Wed, 12 Apr 2017 09:05:38 GMT
-
مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا
أعلن دبلوماسيون أمريكيون الثلاثاء أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطلب من الحكومة السورية التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي ...Wed, 12 Apr 2017 07:01:41 GMT
-
"الأرصاد" : طقس مائل للحرارة على أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض ...Wed, 12 Apr 2017 06:15:14 GMT
-
بلاغ يتهم مرسي بالتحريض على تفجير «الكنيستين»
تقدم د. سمير صبرى المحامى، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد محمد مرسى الرئيس المعزول، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، طبقا لأحكام قانون الطوارئ. ...Tue, 11 Apr 2017 10:53:15 GMT