فازت الطفلة نوران محمود طه ” 13 عاما”، بالجائزة الكبري في معرض بينالي كاناجوا الـ19 لفنون الأطفال، والذي يقام باليابان، والذي تقدمت له من خلال مركز إبداع الطفل ببيت العيني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، وكان العمل الذي تقدمت به يحمل اسم ” العصر القديم”.

وقد حصلت نوران علي الجائزة الكبري في مسابقة البينالي، والتي تقدم لها 24872 متسابق، من 87 دولة، وسيتم عرض الأعمال الفائزة في الفترة من 2 يوليو وحتي 30 أغسطس 2017 في يوكوهاما، ومن المقرر أن يتم عمل جولة للأعمال الفائزة في 14 موقع بمقاطعة كاناجوا من سبتمبر وحتي مارس 2018.

يهدف بينالي كانجاوا لفنون الطفل إلى تعزيز التبادل الدولي والعالمي من خلال رسومات الأطفال.

وكانت نوران محمود طه قد تقدمت لمسابقة البينالي ضمن 35 متسابق ومتسابقة مصرية من مراكز إبداع قطاع صندوق التنمية الثقافية هي مركز أبداع الطفل ببيت العيني، مركز إبداع طلعت حرب الثقافي، بيت المعمار المصري.