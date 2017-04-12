أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه قدم 1ر14 طن من المساعدات الإنسانية لحوالي 5 آلاف شخص من المدنيين في محافظة حلب السورية خلال يوم واحد .

وذكر بيان للمركز اليوم الأربعاء ، حسبما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك ” أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، قام المركز الروسي للمصالحة بسبع عمليات إنسانية في محافظة حلب وأن المساعدات حصل عليها نحو 4751 شخصا.

وأضاف البيان أن الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية التي تم نقلها إلى المدنيين في محافظة حلب بلغ 14.1 طن.