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أبو الغيط: تقسيم سوريا وارد جداً
احمد ابو الغيط

أبو الغيط: تقسيم سوريا وارد جداً

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:48 ص
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قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تقسيم سورية “وارد جدًا”، لأن الوضع الداخلي بالغ التعقيد، وهزيمة “داعش” لا تعني انتهاء الحرب.

وأوضح “أبو الغيط” خلال حواره مع برنامج “رأى عام ” المذاع عبر فضائية “تن” مساء اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية في سورية “ليست مستبعدة”، وأي وضع بهذا الشكل ينتهي بتسوية واستقرار، مطالبًا بضررورة التحدث مع جميع الأطراف في سورية عدا “الأسد” لأن الجامعة قررت تجميد عضويته.

وأوضح أبو الغيط، أن الأمين العام للجامعة العربية ليس لديه القدرة على اتخاذ قرارات تعيد تشكيل الوضع السوري، لافتًا إلى أن حسابات للروس والأمريكان تحكمهم تجاه الأزمة السورية، وهناك أولوية لهزيمة “داعش” وتحديد مستقبل نظام الحكم في سورية.

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