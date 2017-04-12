عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه “العاشرة مساءً”، على قناة “دريم”، مساء الثلاثاء، تقريرًا تليفزيونيًا عن “أبو البراء المصري”، المشتبه به في تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا.

وشمل التقرير حديث أهالي المنطقة وأشقاء المشتبه به وأقربائه، الذين أكدوا أنه سافر إلى سورية وانضم للجماعات الإرهابية هناك، ثم عاد وكان نادمًا على سفره إليها.