كشف شاهد عيان ، خلال حواره مع الإعلامي وائل الشربيني ، طريقة تجنيد الشباب المصرى فى معسكرات داخل ليبيا.

وأكد علي عبدالعال أنه أخبر الأمن المصري بمخطط الإرهابيين، لاغتيال الشهيد محمد مبروك قبل حدوث الواقعة بشهر.

وأضاف “عبدالعال”، خلال حواره عبر برنامج “العاشرة مساءً”، المذاع عبر فضائية “دريم”، أنه انضم لمجموعة إرهابيين في ليبيا وأعطوه “فلاشة”؛ لإرسالها لأحد الأشخاص في مصر، لافتًا إلى أن حب الفضول لديه جعله يفتح “الفلاشة”، فوجد عليها قائمة اغتيالات قضاة وضباط جيش وشرطة بالاسم والعنوان بالتفصيل، مشيرًا إلى أن أبرز هؤلاء كان الشهيد العقيد محمد مبروك.

وتابع: “ذهبت بالفلاشة يوم 16 أكتوبر 2013 وتسلمها مني الأمن”.

يذكر أنه تم اغتيال العقيد الشهيد محمد مبروك يوم 17 نوفمبر 2013 من قبل مجموعة من المسلحين بالقرب من منزله.