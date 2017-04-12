 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 09:16 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
البنك المركزي المصري

اليوم .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ12.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:29 ص
متابعات

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

ويصل قيمة الطرح الأول إلى نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما يصل قيمة الطرح الثاني لنحو 6 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3