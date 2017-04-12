يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 12.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

ويصل قيمة الطرح الأول إلى نحو 6.2 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما يصل قيمة الطرح الثاني لنحو 6 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومن خلال مساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.