"النقض " تحكم في طعن الضابط قاتل طبيب الإسماعيليةالأربعاء، 12 ابريل 2017 08:28 ص
تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من النقيب محمد حسن معاون مباحث قسم أول شرطة الإسماعيلية سابقًا، وذلك على حكم محكمة جنايات الإسماعيلية الصادر في 9 فبراير 2016 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الضرب أفضى إلى الموت وبالسجن 3 سنوات عن تهمة التزوير في محررات رسمية وتغريمه 5 آلاف جنيه لاتهامه بالتعدي بالضرب على الطبيب عفيفي حسن؛ مما أدى إلى موته وتحطيم صيدلية زوجته بالإضافة إلى التزوير في محاضر رسمية.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني، ومحسن محمود، وإبراهيم عوض، ومحمد يحيى، وعلي محمد، وبسكرتارية وائل أحمد، ومحمد سامي، وأحمد راتب.
ترجع الواقعة عندما داهم معاون المباحث مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2015 رفقة قوة من الشرطة، صيدلية المجني عليه، والكائنة بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية، بدون إذن قضائي وبدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيدلة بالإسماعيلية، والاعتداء بالضرب والصفع والركل والسب على الدكتور عفيفي حسن عفيفي زوج الصيدلانية وإهانته داخل الصيدلية، واقتياده بطريقة مهينة إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، وهو يعاني من القلب، حتى لقي مصرعه بعد نحو ساعة من دخوله القسم.
وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت التحقيقات بعد تفريغ كاميرات الصيدلية، وأوضحت مداهمة ضابط الشرطة وباقي قوة الشرطة الصيدلية واعتداءهم بالضرب على الطبيب المجني عليه وإهانته داخل الصيدلية واقتياده إلى قسم الشرطة أول الإسماعيلية حيث لقي مصرعه داخله.
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