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الجيش الفلبيني: مقتل أحد القادة البارزين في جماعة "أبو سياف" المسلحة
الجيش الفلبيني

الجيش الفلبيني: مقتل أحد القادة البارزين في جماعة "أبو سياف" المسلحة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:32 ص
أ ش أ

أعلن الجيش الفلبيني مقتل أحد قادة جماعة “أبو سياف” البارزين والمتهم بالتورط في قطع رأس ثلاث رهائن وهم كنديان وألماني، وذلك خلال الاشتباكات التي اندلعت مع القوات الحكومية أمس وسط البلاد.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال إدواردو أنو - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الأربعاء - إن القوات انتشلت رفات معمر عسقلي من موقع الاشتباكات وتعرفت عليها، مشيرا إلى مقتل خمسة مسلحين آخرين تابعين لجماعة “أبو سياف” بالإضافة إلى أربعة جنود ورجال شرطة.

وكانت الاشتباكات بين الجانبين قد اندلعت أمس في بلدة “إينابانجا” في إقليم “بوهول” وسط البلاد وهو وجهة سياحية شهيرة.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية قد حذرت رعاياها في الفلبين مؤخرا من احتمال قيام الإرهابيين بعمليات اختطاف في إقليم “بوهول” ومناطق أخرى.

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