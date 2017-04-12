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ترامب يكشف تفاصيل جديدة حول الضربات الأمريكية في سوريا
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ترامب يكشف تفاصيل جديدة حول الضربات الأمريكية في سوريا

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:19 ص
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخطط للتدخل في سوريا ضد القوات الحكومية، على الرغم من أنه أمر بتوجيه ضربة صاروخية إلى قاعدة جوية للقوات السورية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” التلفزيونية: “نحن لن نذهب إلى سوريا”، ودافع عن قراره توجيه الضربة إلى قاعدة الشعيرات، قائلا إنه اتصل مع وزير الدفاع جيمس ماتيس فورا بعد أن رأي صورا للأطفال الذين لقوا مصرعهم بنتيجة استخدام السلاح الكيميائي في إدلب.

وأضاف ترامب: “ما قمت به كان يجب أن تقوم به إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قبل فترة طويلة من قيامي بذلك”، معربا عن اعتقاده بأن الوضع في سوريا سيكون أفضل بكثير مما كان عليه الحال سابقا.

كما انتقد ترامب الدور الروسي في سوريا، مشيرا إلى أنه لو لا الدعم الروسي للرئيس السوري بشار الأسد، “لما كانت هناك مشكلة الآن”.

يذكر، أن الولايات المتحدة قامت يوم 7 أبريل بضربة صاروخية استهدفت مطار الشعيرات العسكري التابع للقوات الحكومية السورية في محافظة حمص، وذلك بذريعة أن هذا المطار استخدم من قبل الطيران السوري لشن الهجوم بالسلاح الكيميائي في إدلب، حسب التصريحات الأمريكية.

ورفضت دمشق الرسمية كل الاتهامات الموجهة إليها بشأن استخدام السلاح الكيميائي، وحملت المسلحين المسئولية عن الحادثة.

من جانبها، دعت روسيا إلى التحقيق في الأحداث بمحافظة إدلب، ونددت بالضربة الأمريكية معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي.

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