تبدأ النيابة العامة بالبرازيل تحقيقات في الفساد مع 9 وزراء ينتمون إلى حزب الرئيس المحافظ ميشيل تامر بعد أن أعطت المحكمة العليا في البلاد الضوء الأخضر للإجراءات القانونية أمس الثلاثاء.

كما تم رفع الحصانة عن العشرات من النواب وثلاثة حكام محليين، الأمر الذي يعنى أنه يمكن التحقيق مع السياسيين لدورهم في أكبر تحقيق للفساد في البلاد، يتضمن دفع رشى من شركة أوديبريخت للإنشاءات.

وذكرت صحيفة “استادو دو ساو باولو” البرازيلية أن وزير الخارجية البرازيلى ألويسيو نونيس ورئيس مجلس الوزراء إليسيو باديلها من بين السياسيين الذين سيتم التحقيق معهم.

ويعد التطور الأحدث جزءا من التحقيقات التي تجريها البرازيل منذ سنوات في شبكة واسعة من الفساد السياسي، تعرف باسم “لافا جاتو”، أو “عملية غسل السيارات”.

وفى مارس الماضي، تقدم المدعي العام البرازيلي رودريجو جانوت بطلب لفتح 83 تحقيقا مع وزراء في البرازيل ورؤساء سابقين وأعضاء في الكونجرس.

وظهرت الاتهامات بالفساد بعد تصريحات المديرين الحاليين في أوديبريخت عن دفع الشركة رشى للحصول على عقود بناء. ويعتقد أن الشركة دفعت رشى قيمتها 785 مليون دولار في 12 دولة.