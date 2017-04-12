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"الكنيسة" تُلغي الاحتفالات بعيد القيامة حدادًا على الشهداء
احتفالات الاقباط بعيد الميلاد المجيد

"الكنيسة" تُلغي الاحتفالات بعيد القيامة حدادًا على الشهداء

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:12 ص
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قال الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه سيتم الاكتفاء بصلوات القداس ليلة عيد القيامة المجيد والاحتفال الطقسي، في الكنائس والإيبارشيات، نظرًا للظروف الحاضرة ومشاركةً مع المتألمين من أسر الشهداء والمصابين.
وأضاف الأنبا رافائيل، أنه سيتم تخصيص يوم العيد لتلقي التعازي من أبناء الشعب المصري.

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