تستأنف اليوم الأربعاء، الدائرة 7 مدني، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولي صادر بتغريم الإعلامي باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في يناير الماضي، ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي “باسم يوسف” بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة Cbc التليفزيونية.