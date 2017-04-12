يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة شمالًا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

الإسكندرية 16 21

مطروح 14 19

بورسعيد 16 26

دمياط 16 24

بلطيم 15 23

الإسماعيلية 15 32

السويس 16 33

العريش 14 33

نخل 13 32

طابا 15 33

الطور 18 26

مرسى علم 22 31

الغردقة 21 30

شرم الشيخ 22 32

رفح 13 32

كاترين 14 21

سيوة 14 23

المنيا 15 33

الفيوم 16 32

رأس سدر 18 27

أبوسمبل 25 41

وسط الدلتا 17 31

أسيوط 18 33

سوهاج 21 35

الأقصر 23 37

أسوان 23 40

شلاتين 24 31

حلايب 25 30

الوادي الجديد 23 34

قنا 22 35

نويبع 21 29

السلوم 13 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من المدن والعواصم، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 24 39

الرياض 23 38

المنامة 26 33

أبوظبي 25 39

الدوحة 25 34

الكويت 25 40

دمشق 15 25

بيروت 19 27

عمان 16 27

القدس 17 28

غزة 19 29

بغداد 21 33

مسقط 26 32

صنعاء 9 28

الخرطوم 27 43

طرابلس 14 19

تونس 12 22

الجزائر 19 20

الرباط 13 24

نواكشوط 22 37

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 6 18

إسطنبول 8 16

إسلام آباد 18 35

نيودلهي 23 40

جاكرتا 24 32

بكين 9 25

كوالالمبور 25 32

طوكيو 6 18

أثينا 12 21

روما 9 22

باريس 7 19

مدريد 10 27

برلين 6 11

لندن 6 15

مونتريال 3 11

موسكو 2 7

نيويورك 12 22

واشنطن 9 24