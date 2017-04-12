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اليوم.. أولى جلسات محاكمة توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه
توفيق عكاشة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

الأربعاء، 12 ابريل 2017 07:59 ص
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تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عرائس وأمانة سر أحمد أبو السعود، أولى جلسات محاكمة الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وأحالت النيابة العامة توفيق عكاشة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وكشف مقدم البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره شهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وكشفت التحقيقات أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وموجودة في مصر، غير مقيد بها، بالإضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

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