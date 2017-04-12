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بوتين: لا أدلة تثبت استخدام السلاح الكيميائي من قبل الحكومة السورية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: لا أدلة تثبت استخدام السلاح الكيميائي من قبل الحكومة السورية

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:10 ص
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا توجد هناك أي أدلة تثبت استخدام السلاح الكيميائي من قبل القوات الحكومية السورية، مشيرا إلى أن الضربة الأمريكية على سوريا انتهاك للقانون الدولي.

وقال بوتين في حديث لقناة “مير 24”، تعليقا على الضربة الصاروخية الأمريكية في سوريا: “ماذا كان رد فعل الحلفاء في الناتو؟ الكل موافقون على كل شيء، مثل الدمى، ولا يحلل أحد ما يحدث. أين الأدلة على استخدام القوات السورية للسلاح الكيميائي؟ لا توجد. أما انتهاك القانون الدولي، فقد تم بالفعل”.

وأكد الرئيس الروسي أنه من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي توجه ضربة لدولة ذات سيادة، وعلى الرغم من أن هذا انتهاك واضح للقانون الدولي، نجد الجميع “موافقون و يؤيدون ويدعمون هذا”، مشيرا أن ذلك حدث عام 2003، عندما استخدموا أسباب وهمية تماما لغزو أفغانستان.

يذكر، أن المعارضة السورية والدول الغربية تتهم السلطات السورية باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب يوم 4 أبريل الجاري، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا وإصابة 200، حسبما أعلنت المعارضة السورية.

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