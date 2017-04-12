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المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في قصف على ريف جسر الشغور الغربي
قصف حلب

المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في قصف على ريف جسر الشغور الغربي

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:12 ص
أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ، ومقره لندن ، بمقتل أربعة أشخاص بينهم طفل في قصف جوي استهدف ريف جسر الشغور الغربي بمحافظة إدلب.

وأضاف المرصد ـ حسبما افادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأربعاء ـ إن مناطق في ريفي دمشق وحماة تعرضوا لقصف من قبل القوات النظامية بالتزامن مع استمرار المناوشات بين أطراف النزاع في مناطق بريف حماة.

وفيما يتعلق بالمعارك مع تنظيم داعش ، أكد المرصد السوري استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية والتنظيم في ريف حمص .

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