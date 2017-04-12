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"فيفا" يدين حادث انفجار حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني
جياني انفانتينو

"فيفا" يدين حادث انفجار حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني

الأربعاء، 12 ابريل 2017 07:48 ص
أ ش أ

أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقوع 3 انفجارات قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألمانى لكرة القدم أثناء توجهه لأداء مباراة الذهاب فى دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق موناكو الفرنسى.

وأعرب رئيس الإتحاد جيانى إنفانتينو، طبقا لهيئة الأذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الأربعاء، عن أمنيته بالشفاء العاجل للاعب الأسبانى مارك بارترا والذى أصيب خلال الحادث.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (اليويفا) ألكسندر تشيفرين أن شعر بانزعاج بالغ بسبب الانفجارات. مضيفا أن قرار تأجيل المباراة كان صحيحا لأن يجب أن نعطى دوما أولوية لأمن وسلامة كافة المشجعين واللاعبين والمسؤولين فى الفرق.
وقد قررت السلطات نشر أكبر عدد ممكن من أفراد الأمن لتأمين مباراة اليوم.

وتعرضت حافلة بوروسيا دورتموند أمس الثلاثاء لحادث انفجار وهى فى طريقها إلى الملعب لخوض مباراة الذهاب فى دور الثمانية فى بطولة دورى أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسى، وتم تأجل اللقاء إلى، اليوم الأربعاء.

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