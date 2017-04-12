كشف الأمن التونسي عن خليتين إرهابيتين تتكون من 11 عنصراً بمحافظتى المنستير وسوسة الواقعتين وسط شرق البلاد. حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم , أن عناصرها بمدينة النفيضة بمحافظة سوسة كشفت عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر بمدينة كندار التابعة للمحافظة وبالتحرى معهم اعترفوا بتبنيهم الفكر الإرهابى وثبت تواصلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعى مع عدد من العناصر الإرهابية داخل البلاد وخارجها , مضيفًا أن عناصر الخلية كانوا يعتزمون الالتحاق بالجماعات الإرهابية الموجودة ببؤر التوتر.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمنى بمحافظة المنستير فى تصريحات اليوم , أنه تم الكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثمان طالبات تنشط بمدينة مكنين اعترفن بعلاقاتهن بتنظيم داعش الإرهابى وباتصالهن بأشخاص فى بؤر التوتر.

وأضاف المصدر أنه جرى إيقاف البعض من عناصر هذه الخلية وتم إحالتهن على القطب القضائى لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة ومازالت البحث جاريًا لإيقاف بقية أعضاء الخلية.