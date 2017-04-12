 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 09:20 صباحاً
روابط سريعة
الأمن التونسي يكشف عن خليتين إرهابيتين بوسط شرق تونس
الامن التونسي ـ قوات الامن في تونس

الأمن التونسي يكشف عن خليتين إرهابيتين بوسط شرق تونس

الأربعاء، 12 ابريل 2017 07:45 ص
وكالات

كشف الأمن التونسي عن خليتين إرهابيتين تتكون من 11 عنصراً بمحافظتى المنستير وسوسة الواقعتين وسط شرق البلاد. حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم , أن عناصرها بمدينة النفيضة بمحافظة سوسة كشفت عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر بمدينة كندار التابعة للمحافظة وبالتحرى معهم اعترفوا بتبنيهم الفكر الإرهابى وثبت تواصلهم عبر شبكة التواصل الاجتماعى مع عدد من العناصر الإرهابية داخل البلاد وخارجها , مضيفًا أن عناصر الخلية كانوا يعتزمون الالتحاق بالجماعات الإرهابية الموجودة ببؤر التوتر.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمنى بمحافظة المنستير فى تصريحات اليوم , أنه تم الكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثمان طالبات تنشط بمدينة مكنين اعترفن بعلاقاتهن بتنظيم داعش الإرهابى وباتصالهن بأشخاص فى بؤر التوتر.

وأضاف المصدر أنه جرى إيقاف البعض من عناصر هذه الخلية وتم إحالتهن على القطب القضائى لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة ومازالت البحث جاريًا لإيقاف بقية أعضاء الخلية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3