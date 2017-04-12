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بالصور.. ابطال "الحلال" فوق احد أسطح منازل مصر الجديدة
ابطال

بالصور.. ابطال "الحلال" فوق احد أسطح منازل مصر الجديدة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 08:03 ص
محيط ـ خاص

تستأنف النجمة سمية الخشاب وفريق عمل مسلسل ” الحلال”، التصوير بشكل يومي للانتهاء من تصويره في الوقت المناسب، لاسيما وانه من المقرر ان يتم عرض المسلسل في السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

فيما قام المخرج احمد شفيق وابطال المسلسل في تصوير عدة مشاهد رئيسية، وذلك علي احد أسطح منازل منطقة مصر الجديدة، ويعد هذا المسلسل أحد الاعمال الدرامية التي تناقش القضايا الشعبية بشكل مختلف.

مسلسل الحلال يشارك في بطولته بجانب سمية الخشاب كل من، بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد ومها احمد وفادية عبد الغني وطارق الابياري، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج احمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي “صباح اخوان”.

ابطال

ابطال

ابطال

ابطال

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