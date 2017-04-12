أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة اليوم الأربعاء فى جميع مدارس تعليم مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

وأوضحت الإدارة أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التى تشهدها المنطقة , وعلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية , وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وفى سياق متصل، أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة اليوم فى مقرها الرئيس وجميع فروعها بجدة ومحافظتى الكامل وخليص للطلاب والطالبات.

وأكد المشرف العام على المركز الإعلامى المتحدث الرسمى للجامعة عبد المجيد الغامدى أن تعليق الدراسة جاء نظرا للحالة الجوية الغبارية والتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد والجهات المختصة وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

كما أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تعليق الدراسة اليوم بمقر الجامعة الرئيس وجميع فروع الجامعة وكليات رابغ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وذلك بسبب التقلبات الجوية التى تشهدها المنطقة.