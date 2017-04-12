رسمياً.. تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة المقاصة والزمالك، التي كان مقرراً له يوم 15 من الشهر الجاري، لأجل غير مسمي؛ لدواع أمنية. وكانت ...