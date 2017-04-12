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بالصور.. اشتباكات عنيفة فى تشيلى خلال مظاهرات مطالبة بإصلاح نظام التعليم
اشتباكات عنيفة فى تشيلى

بالصور.. اشتباكات عنيفة فى تشيلى خلال مظاهرات مطالبة بإصلاح نظام التعليم

الأربعاء، 12 ابريل 2017 07:43 ص
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تظاهر المئات فى تشيلى أمس الثلاثاء، للمطالبة بوضع خطط إصلاح للنظام التعليمى فى البلاد، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وشهدت التظاهرات اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين ، وأطلقت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع ، فيما قام المتظاهرون بكسر الحواجز الحديدية للشوارع ، وقاموا بإشعال النيران فى  إطارات السيارات وقطع الطريق على الحركة المرورية.

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

اشتباكات عنيفة فى تشيلى

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