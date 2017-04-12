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اليوم .. نظر تجديد حبس 8 من "ألتراس أهلاوى" بتهمة التحريض على التظاهر
أولتراس أهلاوي

اليوم .. نظر تجديد حبس 8 من "ألتراس أهلاوى" بتهمة التحريض على التظاهر

الأربعاء، 12 ابريل 2017 09:09 ص
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تنظر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب ، اليوم الأربعاء ، تجديد حبس 8 من ألتراس أهلاوى، بتهمة التحريض على التظاهر.

ويواجه المتهمون، (محمد ع) و(أحمد إ) و (محمود ع) و(أحمد خ) و(سامح ز) و(محمود م) و(محمد ح) و(أحمد إ) تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (أولتراس أهلاوى)، الترويج بالقول والعلانية إلى هذه الجماعة، حيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، التحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد، حيازة مطبوعات تحرض ضد وزارة الداخلية والنظام الحاكم.

وتبين أن الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن طبلة و15 شمروخ، وعدد من المطبوعات من صفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وقررت النيابة العامة، فى وقت سابق، تجديد حبس 8 من كابوهات أولتراس أهلاوى، 15 يومًا فى القضية رقم 6 لسنة 2017 أمن دولة عليا والخاصة بتأسيس صفحة على “فيس بوك” تدعو للتظاهر فى ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد.

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