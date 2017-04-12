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اليوم .. الأهلي يرتدي زيه التقليدي امام الزمالك في السوبر الأفريقي لليد
نادي الزمالك لكرة اليد

اليوم .. الأهلي يرتدي زيه التقليدي امام الزمالك في السوبر الأفريقي لليد

الأربعاء، 12 ابريل 2017 07:38 ص
أ ش أ

يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد اليوم الأربعاء .

وكان قد انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء بين الأهلي والزمالك، بالاتفاق على اللجوء إلى شوطين إضافيين في حالة انتهاء المواجهة بالتعادل، وإذا استمر التعادل يتم اللجوء إلى شوط فاصل، وفي حالة انتهائه بالتعادل يلعب الفريقان 7 رميات جزاء، ولو استمر التعادل يتم إجراء قرعة لتحديد البطل.

وذكر النادي الاهلي على موقعه أنه قد تم الاتفاق في الاجتماع الفني على أن كل فريق يتحدث مع جمهوره ويطالبهم بالتشجيع المثالي خلال المباراة.. وسيرتدي الأهلي في المباراة القميص الأحمر والشورت الأحمر وواقي ساق أحمر غير صلب على أن يرتدي الحارس اللون الأصفر.

وتم التأكيد في الاجتماع الفني على أن يحضر الطاقم الادارى للفريقين قبل المباراة بساعة لتسجيل اللاعبين، ويمكن حضور الفريقين قبل المباراة بعشر دقائق.

حضر الاجتماع الفني خالد العوضي مدير الفريق، وخالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد.

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