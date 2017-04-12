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عماد جاد: عبد العال تعهد بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا فيما يرتبط بالإرهاب
د . عماد جاد

عماد جاد: عبد العال تعهد بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا فيما يرتبط بالإرهاب

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:57 ص
كتب - متابعات

أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن البرلمان وافق بالإجماع على فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل ألقى خلال جلسة اليوم كلمة مقتضبة لعرض أهمية الموافقة على القانون.
وقال في حواره ببرنامج “ساعة من مصر” المذاع على قناة “الغد”، إن البرلمان سيراقب تطبيق حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تعهد بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا فيما يرتبط بالإرهاب، لافتا إلى أن تكتل 25/30 داخل البرلمان وافق على فرض الطوارئ مع إبراز بعض المخاوف.
ولفت جاد، إلى أن رئيس البرلمان قدم بلاغا ضد إعلامي، وهاجم صحيفة الأهرام بشكل غير مسبوق، وأعلن جاد رفضه لأسلوب تعامل الدكتور علي عبد العال مع الإعلام، موضحا أن تعامل بعض وسائل الإعلام مع حادثي طنطا والإسكندرية سبب إحباطا للمتابعين والمشاهدين.

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