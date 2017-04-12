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تحقيقات بالفساد مع عشرات الساسة والوزارء في البرازيل
اشتباكات عنيفة خلال مظاهرات فى البرازيل

تحقيقات بالفساد مع عشرات الساسة والوزارء في البرازيل

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:58 ص
كتب - وكالات

كشف مصدر قضائي اليوم الثلاثاء أن قاضيا بالمحكمة العليا البرازيلية فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات الساسة الكبار الآخرين بمن فيهم رئيسا المجلسين الأعلى والأدنى للبرلمان. حسب رويترز.
وتشمل قائمة الأسماء التي كشف عنها المصدر كبير موظفي الرئاسة إليسيو باديلها ووزير الخارجية ألويسيو نونيس ووزير الزراعة بلاريوماجي والوزير ولينجتون موريرا فرانكو الذي يرأس إدارة لاستثمارات البنية الأساسية.

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