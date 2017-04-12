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استشهاد 5 وجرح 22 من القوات السودانية في اليمن
مجموعة من الجيش السوداني

استشهاد 5 وجرح 22 من القوات السودانية في اليمن

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:52 ص
كتب - وكالات

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن “استشهاد 5 من أفرادها وجرح 22 آخرين” من ضمن قواتها في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن. حسب ما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأصدرت القوات المسلحة بياناً تؤكد فيه إنجاز المرحلة الأولى بنجاح كبير بإحتلالها جميع الأهداف الموكلة إليها والتى كلفت بها ضمن خطة التحالف العربى.

وقال البيان أنه “في إطار الواجبات التي كلفت بها ضمن خطة التحالف العربي، نفذت قواتنا باليمن عدة عمليات تعرضية حيث أنجزت المرحلة الأولى بنجاح كبير محققة جميع الأهداف الموكلة لها”.

وأضاف أن القوات السودانية “كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وأسرت أعدادا كبيرة منهم، و احتسبت قواتنا خمسة شهداء بينهم ضابط ، و(22) جريحا، وتستعد لإنجاز المرحلة الثانية”.

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