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اللاعب المصاب في انفجار دورتموند يخضع لعملية جراحية
مارك بارترا - بروسيا دورتموند

اللاعب المصاب في انفجار دورتموند يخضع لعملية جراحية

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:44 ص

أجرى مارك بارترا مدافع بوروسيا دورتموند، ومنتخب إسبانيا عملية جراحية صغيرة للتخلص من أثار إصابته في حادث تفجير على بعد أمتار قليلة من ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الفريق الألماني.

وأشار النادي الألماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن بارترا أجرى عملية جراحية بسيطة لانتزاع أجسام غريبة من أثار المتفجرات اخترقت الساعد الأيمن ليده اليسرى.

وأضاف البيان أن إدارة بوروسيا دورتموند تتمنى الشفاء العاجل لمدافع برشلونة السابق.

ويعد مارك بارترا المصاب الوحيد في هذه الحادثة، لجلوسه من قرب النافذة الخلفية للحافلة، والتي تحطمت من شدة الانفجار.

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