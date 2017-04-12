أكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن هناك فرق بين ما قبل تفجير الكنيستين وبين ما بعد التفجير، متابعة: “لن يعود الغد كمان كان الأمس”، لافتة إلى أننا في حالة حرب على وجود لمصر، وأن الإسلام بعيد عن الإرهابيين وبريء منهم.

وقالت في حوارها ببرنامج “صالون المحور”، المذاع على شاشة “المحور”، إن المصري لا يخاف ولكن يجب أن نصنع الوعي لشحذ قوانا وتجميع أولادنا وتجديد خطابنا الديني.

وأشارت إلى أن الإرهاب يريد تقسيم المصريين بين مسلمين ومسيحيين ولا يقصد إيذاء المسيحيين فقط بل الوطن كله، منوهة بأنه لا يهزم إرهاب دولة، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني هو الفائز الوحيد من تقسيم الدول.