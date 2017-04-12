أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية عليها أن تتحدث مع كل الأطراف في سوريا ماعدا الرئيس بشار الأسد، نظرًا لتجميد عضويته بالجماعة.

وقال في حواره ببرنامج “رأي عام” المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الثلاثاء، إأنه خاضع لتعليمات الدول العربية بتجميد عضوية “الأسد”، مضيفا انه ليس مستبعدا أن تحدث تسوية سياسية في سوريا.