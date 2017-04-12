 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 02:57 صباحاً
روابط سريعة
بالصور.. نيسان تكشف النقاب عن سيارتها المحاربة الجديدة
e057e75b39792a75ddef65dd1b8d4492

بالصور.. نيسان تكشف النقاب عن سيارتها المحاربة الجديدة

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:26 ص
وكالات

كشفت شركة نيسان اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن النسخة المعدلة من سيارة 2017 Nissan Rogue والتي أطلقت عليها اسم مشروع Trail Warrior، في معرض نيويورك الدولي للسيارات.
وبحسب موقع «موتور ترند» فإن سيارة نيسان الجديدة أعيد تصميمها على غرار السيارات الأمريكية المعروفة باسم «AmericanTrack Truck» واستبدلت إطارات السيارة بعجل يشبه «جنزير الدبابات».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3