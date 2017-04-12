رحب فرج حميدة المستشار القانوني للقبائل العربية، بعودة أمن الدولة، بعد فرض قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنها ضرورة في ظل حالة الحرب ضد الإرهاب التي تمر بها مصر، قائلًا: “أمال عايزين ترجع الفوضى”.

وقال في حواره ببرنامج “بنحبك يا مصر”، المذاع عبر قناة “LTC”، إن حالة الطوارئ لا تتعارض مع الدستور، مؤكدًا أنها مفروضة لتسريع وتيرة العدالة الناجزة في مواجهة جرائم الإرهاب، ولا تمس بأمن المواطن العادي.