 Moheet on google
الأربعاء 12 ابريل 2017 03:01 صباحاً
روابط سريعة
جيرارد : جميع الفريق تستطيع الفوز على برشلونة حالياً
ستيف جيرارد

جيرارد : جميع الفريق تستطيع الفوز على برشلونة حالياً

الأربعاء، 12 ابريل 2017 01:59 ص

أكد ستيفن جيرارد، لاعب المنتخب الإنجليزى السابق، وليفربول، على أن جيريمى ماثيو مدافع برشلونة واجه كابوسًا خلال أول 45 دقيقة، أمام يوفنتوس.
وحقق يوفنتوس فوزًا ساحقًا على برشلونة الإسباني، بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ88 من دوري أبطال أوروبا.
وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية أثناء تحليله اللقاء عبر قناة “Bt sports”:  لا ينبغي على ماثيو ارتداء قميص برشلونة، وثلاثي المقدمة فقط، يعطون الامل للفريق الكتالونى.
وأوضح نجم ليفربول السابق، أن أي فريق على الكوكب اللآن يستطيع التغلب على برشلونة.
ويحتاج البرسا للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور نصف النهائي، في الشامبيونليج.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3