أكد ستيفن جيرارد، لاعب المنتخب الإنجليزى السابق، وليفربول، على أن جيريمى ماثيو مدافع برشلونة واجه كابوسًا خلال أول 45 دقيقة، أمام يوفنتوس.

وحقق يوفنتوس فوزًا ساحقًا على برشلونة الإسباني، بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ88 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية أثناء تحليله اللقاء عبر قناة “Bt sports”: لا ينبغي على ماثيو ارتداء قميص برشلونة، وثلاثي المقدمة فقط، يعطون الامل للفريق الكتالونى.

وأوضح نجم ليفربول السابق، أن أي فريق على الكوكب اللآن يستطيع التغلب على برشلونة.

ويحتاج البرسا للفوز بأكثر من ثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور نصف النهائي، في الشامبيونليج.