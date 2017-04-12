خصص الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حلقة اليوم من برنامجه “حلقة الوصل”، والذي يعرض على قناة ” أون لايف”، عن ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قام بزيارة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والتي لها أفرع في بعض المحافظات من أجل الوقوف على كيفية التعامل مع المعاقين.

وتحدث عبد الفتاح، مع بعض الموظفين داخل المؤسسة، حيث قال أحد الموظفين إن المؤسسة تعمل على تأهيل المعاقين ذهنيًا للمشاركة في المجتمع، وكذلك تأهيل أطفال الشوارع المعاقين ذهنيًا أو أطفال الشوارع العاديين بشرط أن يكون نسبه ذكائه قليلة عن العادي.

وقال موظف أخر إن المؤسسة بها 455 طفل يتم تأهيلهم ذهنيا، حيث أنها تستقبل الطفل من عمر 8 سنوات وحتى الـ 18 سنة على أن لا يزيد سنه في المكان عن 21 عامًا، قائلًا:” فيه ولد جوزناه من سنتين والحمد لله خلف، هو بالفعل ممكن يواجه بعض المشكلات وهو بيلجأ لينا وبنحلها”.