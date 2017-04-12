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مفاجآت عديدة في المعرض المركزي بموسكو
المعرض المركزي بموسكو

مفاجآت عديدة في المعرض المركزي بموسكو

الأربعاء، 12 ابريل 2017 02:06 ص
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يحمل معرض المنجزات المركزي “روسيا-تاريخ حياتي” في موسكو مفاجآت متنوعة لزواره، والذي يقام بمناسبة عيد استكشاف الفضاء الذي تحتفل به روسيا اليوم 12 أبريل.

وقد تم تحديد هذا اليوم عيدا بمرسوم من رئاسة مجلس السوفييت الأعلى، تيمنا بأول رحلة فضائية في العالم، قام بها رائد الفضاء الروسي، يوري غاغارين، على مركبة “فوستوك”، في 12 أبريل العام 1961.

ووفق “روسيا اليوم”، أورد المكتب الصحفي التابع لمعرض المنجزات المركزي أنه سيكون بإمكان زوار المعرض تجميع مجسمات لمركبة “سويوز” الفضائية، ومحاكاة هبوط مكوك “بوران” الفضائي في قاعدة بايكونور، وتذوق أطعمة يتناولها رواد الفضاء، والتقاط صورة “سيلفي” في طريق بين أشجار الكستناء التي زرعها رواد الفضاء الروس.

كما سيتمكن الزوار من المشاركة في رحلة فضائية افتراضية، باستخدام خوذة خاصة، ومحاكاة الخروج إلى الفضاء المفتوح، حيث سيكون بإمكانهم تجميع مجسمات لمركبات فضائية ومكوك “بوران” الفضائي وذلك في الفترة من 12 وحتى 15 أبريل.

وتصل التجربة الفضائية إلى أوجها بالدخول إلى مقصورة قيادة المكوك الفضائي، التي جهزت بلوحة العدادات، ومقعد لرائد فضاء، ما سيسمح بمحاكاة هبوط المكوك الفضائي بعد نزوله من ارتفاع 80 ألف كيلومتر، وفقا للبرنامج الحقيقي لهذه الرحلة التي جرت في 15 نوفمبر العام 1988.

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