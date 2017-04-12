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استنفار أمني مكثف في مدريد بسبب انفجار دورتموند الألماني
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استنفار أمني مكثف في مدريد بسبب انفجار دورتموند الألماني

الأربعاء، 12 ابريل 2017 01:57 ص

شهدت العاصة الإسبانية، مدريد، استعدادات أمنية مكثفة، وانتشار واسع للشرطة، بالمدينة عقب وقوع 3 انفجارات في دورتموند الألمانية، استهدفت حافلة فريق بورسيا، خلال ذهابها إلى استاد؛ لمواجهة موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
وانتشرت شرطة إضافية في أنحاء مدينة مدريد، وبخاصة في محيط استاد، الفيسنتي كالديرون، الذي يحتضن مباراة أتليتكو مدريد، وليستر سيتي، غدا في إطار دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ8:45 بتوقيت القاهرة.

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