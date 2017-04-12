فتح الإعلامي محمد الغيطي، النار على سلوكيات بعض أقباط المهجر، بعد استغلالهم لحادث تفجير كنيستيّ مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، للهجوم على الدولة المصرية وبث الدسائس بين فئات المجتمع.

ورأى في بنامجه “صح النوم”، المذاع على شاشة “LTC”، مساء أمس الثلاثاء، أنه التقى بعدد من أقباط المهجر خلال سفرياته إلى الخارج، ووجد أن بعضهم يحمل توجهات سلبية تجاه الدولة.

وأردف أن بعض أقباط المهجر خونة ويتم تمويلهم لإسقاط الدولة، مؤكدًا أنه لديهم حسابات في البنوك الأجنبية، ولا يشغلهم العودة إلى مصر، فيهاجموها من الخارج، ليأكلوا من نهش لحم الدولة المصرية.