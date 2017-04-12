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ريهام سعيد متحدثة عن قنبلة كنيسة طنطا: "حادة جدا.. وسنانها زي السكين"
ريهام سعيد

ريهام سعيد متحدثة عن قنبلة كنيسة طنطا: "حادة جدا.. وسنانها زي السكين"

الأربعاء، 12 ابريل 2017 01:21 ص
كتب - متابعات

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها لم تقدم حلقة أمس من البرنامج، لإقتناعها بخطاب الرئيس عبد الفتاح، للإعلام بعدم تناول صور للشهداء، ومراعة مشاعر أهالي الشهداء.

وقالت في برنامجها ” صبايا الخير”، المذاع على شاشة “النهار”، مساء أمس الثلاثاء، إنه لا يمكن الحد من ظاهرة الإنتحاريين الذين يفجرون أنفسهم، لافته إلى ضرورة غلق موقع الفيس بوك، خلال الفترة الأمنية الحالية.

ولفتت إلى أنه عدم حدوث هذا الإنفجار بالقاهرة، دليلا على قوة الأمن بالقاهرة، متابعة وبيدها شظايا من القنبلة التي تم تفجيرها بكنيسة طنطا، رافدة بأنه ” حادة جدا، وسنانها زي السكين”.

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