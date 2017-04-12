أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تغيير الخطاب الديني أصبح فرضًا علينا، مؤكدًا أن الدين الإسلامي دين السماحة والسلام.

وقال في حواره ببرنامج “نائب الشعب”، المذاع على شاشة “صوت الشعب”، “متصدقوش حد بيقول على المسيحي كافر، ولما هو كافر بنتجوز منهم ليه والرسول، صلى الله عليه وسلم، اتجوز منهم ليه”.

وأردف أنه يوجد تمويلات بالمليارات حتى يتم توهيب الأزهر والتعليم المصري، مؤكدًا أننا لم نكن نعرف للإرهاب طريق قبل الإخوان والوهابيين، منوهًا بأن قطر عدو وأنها تمول الإرهاب والعمليات الإرهابية.